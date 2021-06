Cavo sottomarino danneggiato da imbarcazione: attivato ponte radio

A Pantelleria la Tim ha attivato un ponte radio per fare fronte al disservizio sull’isola provocato da una imbarcazione che ha danneggiato il cavo sottomarino in fibra ottica a qualche centinaio di metri dalla costa dell’isola.

La società di telecomunicazioni ha immediatamente attivato il sistema di emergenza per assicurare il corretto funzionamento di tutti i servizi di telefonia mobile, del traffico voce e di una parte dei collegamenti dati di rete fissa. Risultano funzionanti i collegamenti di enti e istituzioni che garantiscono servizi di primaria importanza e sicurezza, quali ministero della difesa, aeroporto, Aeronautica militare, Carabinieri e Azienda sanitaria locale 9. Tim sottolinea che è impegnata nel lavoro di ripristino del cavo sottomarino, che avverrà nei tempi più rapidi possibili: l’azienda ha già richiesto i permessi agli enti preposti e l’intervento della nave posacavi.

Interviene la Lega

Un cavo sottomarino che collegava Mazara del Vallo e Pantelleria è stato tranciato e l’isola del Trapanese ci sono disagi nelle comunicazioni. Una situazione che “potrebbe avere ripercussioni sulla stagione turistica”, osserva Francesca Donato, parlamentare europea della Lega, che ritiene “indispensabile, se le difficoltà nelle comunicazioni dovessero andare avanti, valutare la dichiarazione dello stato d’emergenza”. “Servirà – spiega – a garantire i servizi essenziali e compensare i gravi danni economici che una crisi di questo tipo può arrecare ad un’isola” “Il blocco delle telecomunicazioni su un’isola come Pantelleria, con l’assenza di linea telefonica e internet, in piena stagione turistica – afferma Donati – ha gli stessi effetti e danni di una calamità naturale. La Tim ha comunicato che, salvo complicazioni, il cavo dovrebbe poter essere riparato entro il 7 luglio. Per quanto i lavori possano essere rapidi è un tempo fin troppo lungo che causerà gravi disagi agli abitanti dell’isola quanto ai turisti oltre che gravi danni all’economia dell’isola già messa in forte crisi dalla pandemia”.