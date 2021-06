PALERMO- “Nati da poco… Continueremo a tenerci per mano”. Ecco la tenera didascalia social che accompagna la nascita di due gemellini alla clinica Candela, di Palermo. L’ha scattata la dottoressa Maria Rosa Cinquegrani, responsabile del reparto di Neonatologia e poi è stata messa in pagina.

“Me ne sono accorta dopo – racconta lei -. Cioè, mi sono accorta dopo di quelle manine che si univano. Si sono ritrovati, quando li abbiamo messi accanto. E’ un gesto intimo tenersi per mano. Evidentemente i miei occhi erano, come può capitare a tutti, connessi con il cuore. Mi raccomando, non voglio apparire troppo. L’importante è il lavoro di gruppo”.

Ma chi si accorge della bellezza, chi la racconta, chi ne fa un piccolo manifesto del quotidiano – anche di questo quotidiano critico e pesante – non deve restare nell’ombra. Non sono tanti, in un difficile passaggio, quelli che ancora si rendono conto della meraviglia. Come di una bellissima foto che pubblichiamo per garbata concessione della clinica. E la rilanciamo nel suo semplice ma fortissimo messaggio di speranza. Teniamoci per mano. E, se ci perdiamo, non smettiamo di cercarci.