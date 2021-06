Ad annunciarlo è l'autorità per la Salute: "Una donna aveva questa variante"

La variante Delta del Covid-19 continua a fare paura, ma anche ad evolversi. In Russia è stato identificata la variante Delta Plus.

Ad annunciarlo è Anna Popova capo del Rospotrebnadzor, autorità per la Salute: “Per quanto riguarda la Russia, voglio chiarire che il ceppo riportato la scorsa settimana, e abbiamo controllato tutte le informazioni molto accuratamente, è davvero una variante di Delta plus: una donna aveva questa malattia in forma lieve e tutto è finito qui”.