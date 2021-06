Cus Palermo, Meli convocato in Nazionale per gli Europei U23

PALERMO – Era la grande sfida della stagione 2021 e l’obiettivo, alla fine, è stato centrato. E’ stata ufficializzata la convocazione di Riccardo Meli dalla Nazionale azzurra per gli Europei Under 23, che si disputeranno a Tallinn (Estonia) dall’8 all’11 luglio. Per il talento palermitano cussino classe 2001, allenato da Francesco Siracusa si tratta della prima occasione nella quale vestire la tanto desiderata maglia azzurra. Riccardo, infatti, in passato era stato convocato per gli Europei Allievi, ma causa infortunio non riuscì a partecipare. Uno step importante per lui, nel contesto di un percorso di crescita che lo vede migliorare giorno dopo giorno.

Riccardo prenderà parte sia alla gara individuale dei 400m, sia che alla 4×400 con una staffetta azzurra molto promettente. Se per la prova dei 400 l’obiettivo è crescere e far bene, magari attaccando forte il PB sulla distanza, la 4×400 appare davvero ben assortita e con una qualità media che tende tutta verso l’alto. Non diciamo nulla, ma tra gli addetti ai lavori c’è la consapevolezza di presentarsi con un poker azzurro davvero importante.

“Siamo felici – esordisce Francesco Siracusa ai microfoni Cuspalermo.it – perchè la convocazione agli Europei U23 era il grande obiettivo stagionale. Tra tanti sacrifici e qualche ostacolo ci siamo riusciti e adesso Riccardo potrà affrontare questa esperienza con lo spirito giusto. Vestire questa maglia è motivo d’orgoglio e soddisfazione, lavoriamo per provare a fare qualcosa di buono in Estonia, cercando la condizione ottimale per migliorarsi a livello cronometrico. Ci sono importanti margini di crescita, credo e spero che farà una bellissima gara. Inoltre – conclude Siracusa – questa è un’esperienza di prestigio, che porterà con se un grande bagaglio d’esperienza sia a livello tecnico, che umano“.