Guardia di Finanza, scoperta officina abusiva sprovvista di partita IVA

Rinvenute all'interno una serie di attrezzature utili per lo svolgimento dell’attività di riparazioni meccaniche

PALERMO – Operazione della Guardia di Finanza di Palermo nell’ambito del dispositivo di contrasto dell’abusivismo commerciale.

I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo hanno individuato un’officina meccanica che operava senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. L’officina ubicata in via Montegrappa e al suo interno sono state rinvenute una serie di attrezzature (ponti sollevatori, compressore, crick mobili, parete con chiavi da lavoro, carrello attrezzi, gruetta sollevatrice), utili per lo svolgimento dell’attività di riparazioni meccaniche.

Il titolare dell’officina non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività. Inoltre, dagli accertamenti immediatamente svolti, lo stesso è risultato sprovvisto anche di partita IVA.

I militari operanti hanno segnalato il meccanico abusivo alla Camera di Commercio locale per la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione previsto dall’art. 2 della Legge 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) che prevede, oltre al sequestro dei locali e delle attrezzature ivi contenute, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di €. 5.164 a un massimo di €. 15.493.