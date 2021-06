Hub per migranti e indigenti: “Il vaccino è un diritto”

CATANIA – “La vaccinazione è un diritto rivolto a tutti e la tutela della salute pubblica diventa di primaria importanza nell’accoglienza e nella possibilità che tutti possano ricevere il vaccino”, queste le parole di Stefano Principato, presidente della Croce Rossa di Catania che è coinvolta nell’organizzazione dell’Hub vaccinale attivo al Palaspedini riservato ai indigenti, senza fissa dimora e migranti, regolari e non. “Il Comune ci ha dato la disponibilità di organizzare mediante l’aiuto delle rete di volontariato, dei medici e del personale dell’ASP questo HUB che ci consente di vaccinare, circa, 50 persone al giorno”, spiega ancora Principato.

L’hub, attivo dallo scorso 17 giugno, si inserisce nella campagna, voluta dalla Regione Sicilia, “Accanto agli Ultimi” rivolta a chi vive in condizioni di povertà e disagio sociale.

Tutte le associazioni di cittadini stranieri sono state coinvolte per fare convogliare i loro connazionali all’HUB di piazza Spedini.

Kishan Daby è il presidente delle associazioni mauriziane etnee. “Io contatto tutti i miei connazionali – spiega – e tramite la documentazione fornita da loro stessi li prenoto all’Hb del Palaspedini per la vaccinazione”

Il bacino di utenti è composto da migliaia di persone. “Nel capoluogo sono circa 12000 tra extracomunitari e indigenti senza fissa dimora- spiega Marina Spadaro, amministrativa dell’ASP che si occupa di registrare tutti i vaccinandi – molti di loro sono stati già vaccinati ma bisogna intervenire con gli altri che non hanno la possibilità di prenotarsi e qui entra in gioco il volontariato con le unità di strada, la Croce Rossa che fa da tramite trasportando le dosi di vaccino dall’HUB di San Giuseppe La Rena e noi che interveniamo sulla piattaforma digitale registrando i vaccinati”.

La Croce Rossa ha anche inserito un numero di telefono per il “sociale in emergenza”, il 3346940411, dove sarà possibile per tutti prenotare la dose di vaccino, nell’Hub di piazza Spedini il vaccino utilizzato è il Pfizer BioNTech.

Calogero Diliberto e Guido Siciliano sono alcuni dei medici che stanno eseguendo le somministrazioni al Palaspedini. “Un’iniziativa che sta ottenendo un riscontro positivo – afferma Diliberto – giornalmente riusciamo a vaccinare circa 50 utenti tra migranti, indigenti e senza fissa dimora, tutti molto disponibili alla vaccinazione previa anamnesi, ma sono stati pochissimi i casi dove è stata riscontrata una patologia grave e non è stato possibile fare il vaccino”.

“Stare vicino agli ultimi vuol dire essere primi – ribadisce Siciliano – un’iniziativa dove le prime parole che si possono pronunciare sono solidarietà e amore. E rispondono tutti in maniera positiva”.

“La vaccinazione è un diritto di tutti, per tutti – ha dichiarato Salvo Pogliese durante l’apertura dell’HUB vaccinale al Palaspedini – una struttura che grazie alla partecipazione della Croce Rossa che coordina le attività all’interno del centro per la vaccinazione, al personale qualificato messo a disposizione dal servizio sanitario per l’emergenza e dal personale dell’Assessorato ai servizi sociali che garantirà i flussi dei più bisognosi che riusciranno a ricevere il vaccino”.

“Avvicinare tutti al vaccino è, di conseguenza, alla vaccinazione resta una priorità della struttura sanitaria commissariale – dichiara Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid – un hub temporaneo come il Palaspedini, dedicata ai più “deboli”, serve da impulso alla campagna di vaccinazione”.

Il Palaspedini sarà aperto alle vaccinazioni dei più bisognosi dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì. Nel pomeriggio torna ad essere il Palazzetto dello sport per tutte le società che lo utilizzano normalmente.