Interactive e Design, la web agency palermitana che da oltre 14 anni arriva in tutta Italia

Interactive and Design nasce a Palermo nel 2006 da una felice intuizione di Dario Capizzi. Cresciuto a pane e creatività, decide di abbattere le barriere dell’agenzia pubblicitaria tradizionale per esplorare la multimedialità coniugando due mondi in apparenza antitetici. Una scelta che sin da subito si rivela azzeccata consentendo alla digital agency di oltrepassare in breve tempo i confini regionali e nazionali.

Interactive and Design è un perfetto mix tra agenzia pubblicitaria e web agency. Oltre ad offrire i classici servizi finalizzati a migliorare la brand identity e a dare un volto alle imprese attraverso la progettazione e realizzazione di loghi, immagine coordinata, brochure e cataloghi, Interactive and Design si occupa anche di realizzare siti web, e-commerce, web application, gestionali in cloud.

“Ci definiamo artigiani della comunicazione

perché ci piace costruire progetti che calzino perfettamente

con le esigenze del cliente – spiega Dario Capizzi – Il nostro compito è aiutare le aziende ad avere una corretta visibilità”.

L’approccio con il cliente, si scopre, è fondamentale. “La maggior parte delle persone che si rivolgono a noi arrivano già con un’idea, poi tocca a noi trasformarla in realtà mettendo in campo le strategie e gli strumenti più idonei”.

Ecco che qui, oltre alla creatività, entra in gioco l’esperienza che fa sì che l’agenzia dia al cliente i consigli giusti per evitare di incappare in errori che potrebbero rivelarsi un boomerang. “Spesso – svela Capizzi – capita che il progetto del cliente sia da rivedere. Grazie alla competenza maturata in questi anni, sappiano riconoscere in partenza un’idea per nulla innovativa e di conseguenza consigliare al meglio il cliente orientandolo verso altre strategie. Alla fine, siamo sempre riusciti a mettere la palla in rete e vincere la partita”.

Qualche esempio? “Un cannolo gelato che da semplice idea è diventato un prodotto tipico siciliano commercializzato in tutta Europa. In questo caso specifico, oltre al naming e al packaging, abbiamo realizzato anche la campagna pubblicitaria multisoggetto. Abbiamo anche progettato i caschi ufficiali dell’Inter, della Juve e del Catania e disegnato per conto di BHR S.p.A., azienda licenziataria in Italia della Warner Bros. Entertainment, una linea di caschi di vecchie glorie intramontabili del piccolo schermo”.

Ma non finisce qui. “Abbiamo visto crescere – racconta Capizzi – e lanciato a livello europeo un’azienda specializzata nella personalizzazione di abbigliamento e gadget. Oggi è una realtà che primeggia grazie alla piattaforma online da noi realizzata. Ha fatto tanto parlare di sé ed è uno dei nostri fiori all’occhiello”.

In concomitanza con l’esplosione della pandemia, tante aziende hanno deciso di puntare tutto sull’e-commerce. Il titolare e fondatore di Interactive e Design conferma questa tendenza: “La direzione è quella anche per il futuro. Anche le aziende siciliane hanno compreso l’importanza di questo strumento per esportare il proprio raggio d’azione al di fuori dei confini regionali. Anche nel caso dell’e-commerce, c’è chi arriva con progetti ben chiari in mente e chi invece sceglie di affidarsi totalmente alla nostra professionalità”.

Sul perché il cliente dovrebbe scegliere Interactive and Design e non altre realtà, Dario Capizzi ha le idee chiare. “Sul mercato c’è spazio per tutti – dice – ognuno ha le proprie competenze e professionalità. Tuttavia, la nostra web agency è tra le poche a progettare e-commerce e siti internet partendo da zero. Gli altri, magari, partono da progetti che si limitano a perfezionare. Noi curiamo l’immagine a 360 gradi, per cui si arriva con un’idea e si va via con un prodotto finito”.

I tempi di realizzazione sono ovviamente proporzionali al numero di servizi che vengono commissionati. Per il restyling di un logo occorrono, ad esempio, all’incirca dieci giorni. Per progettare, testare e mettere online un e-commerce, potrebbero volerci anche due mesi. Il tempo si allunga ad un anno nel caso di un “pacchetto chiavi in mano completo”.

Al momento, Interactive e Design sta seguendo una nota palestra palermitana che come tutte le realtà di questo settore è stata particolarmente colpita dalla pandemia. “Stiamo realizzando una piattaforma attraverso cui sarà possibile prenotare le lezioni online, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, gestire il proprio abbonamento, ricevere piani di allenamento personalizzati e piani alimentari sul proprio account – anticipa Capizzi – É una novità assoluta, non esiste ancora una cosa del genere in Sicilia. La piattaforma gestirà anche la fatturazione e le presenze/assenze dei clienti, nonché la validità dell’abbonamento e del certificato medico con notevole risparmio di tempo per il personale”.

Tra i servizi più richiesti attualmente dalle aziende figura il potenziamento della rete vendita online. “Chi ha già un e-commerce – conclude Capizzi – vuole migliorare la propria presenza e visibilità su Google. Anche sotto questo aspetto, noi siamo ottimi consiglieri. Grazie alle nostre conoscenze di web design e S.E.O., siamo in grado di ottimizzare i siti per i motori di ricerca”.