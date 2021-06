I sanitari stanno effettuando accertamenti per verificare lo stato di salute del professionista rimasto per 22 giorni nelle mani dei rapitori

CATANIA – Vanni Calì, l’ingegnere italiano sequestrato ad Haiti il 1 giugno scorso e rilasciato 22 giorni dopo il rapimento, è stato ricoverato per accertamenti clinici in un struttura sanitaria di Catania per un improvviso malessere accusato la notte scorsa .

Il professionista avrebbe dovuto incontrare stamattina il sindaco Salvo Pogliese in Municipio. L’ appuntamento è stato rinviato a data da destinarsi .