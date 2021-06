Meta Catania, Silvestri in rossazzurro fino al 2024

CATANIA – Futuro, progettualità, cura e conservazione del talento. La Meta Catania Bricocity blinda il talento futuro mettendo un tassello forte di fiducia chiamato Maurizio Silvestri. Il giocatore figlio della progettualità e del lavoro nato dal settore giovanile Meta Catania, ha rinnovato il suo contratto con la società rossazzurra legandosi al nostro club fino al 2024. Un triennale importante donato dalla crescita costante del giocatore, assoluto protagonista dell’ultima straordinaria annata chiusa con il titolo di vice Campioni D’Italia.

Per Maurizio Silvestri parlano i numeri: classe 1999 è stato nel giro della nazionale italiana Under 15 e anche Under 17 guidata da Carmine Tarantino e leader assoluto della formazione Under 17 che nel 2017 ha conquistato il tricolore di categoria. Per Silvestri il graduale ingresso lo scorso anno in prima squadra e la grande e vera consacrazione nell’ultima stagione. Eclettico giocatore dai piedi buoni, di assoluto valore tecnico, capace di mettere dentro ben 30 gettoni di presenza conditi da 3 Gol messi a segno. Adesso presente e soprattutto futuro. Meta Catania Bricocity e Maurizio Silvestri la storia continua.