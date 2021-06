PALERMO- Nuova giornata di incendi nel palermitano. Le alte temperature e la mano dell’uomo hanno fatto divampare diversi roghi in cui sono stati impegnati i mezzi aerei. Ancora fiamme nella zona di Alia dove ieri si è vissuta una giornata drammatica con le fiamme che hanno lambito le abitazioni del paese e danneggiato diverse case in campagne e aziende agricoli. Qui sono intervenuti gli elicotteri con i forestali e i vigili del fuoco. In altri fronti sono stati impegnati i pompieri nella zona a Misilmeri nella zona di un hotel. Anche qui è intervenuto il canadair. Incendi vasti anche nella zona di Marineo. (ANSA).