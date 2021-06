Palermo, Martin saluta: “Qui ci siamo sentiti come a casa”

PALERMO – Nella giornata di ieri il Palermo ha annunciato, tramite un post sui propri social, che dal 30 giugno il centrocampista francese Malaury Martin non sarà più un giocatore rosanero.

Per il calciatore due stagioni in Sicilia, con la prima con tante presenze in Serie D.

Il centrocampista ha ricevuto tanti messaggi di affetto da parte dei tifosi e anche lui ha voluto ringraziare, tramite il proprio profilo Instagram, il Palermo e Palermo: “Non è semplice racchiudere in poche parole le emozioni ed i sentimenti che insieme alla mia famiglia abbiamo provato negli ultimi due anni. Palermo ed i Palermitani ci hanno accolto con amore e ci hanno fatto sentire ogni giorno a casa nostra, adesso è il momento di dire grazie per tutto questo. È stato un autentico privilegio indossare la gloriosa maglia rosanero, che spero di aver onorato a dovere tutte le volte che l’ho indossata. Palermo ed il Palermo resteranno per sempre nel mio cuore, auguro al Club ed alla sua gente di tornare a gioire al più presto, io e la mia famiglia resteremo sempre dei tifosi rosanero. Un grazie speciale a tutti i miei compagni di squadra ed a tutti coloro che ogni giorno lavorano dietro le quinte con tanta passione e professionalità.

Minn’acchianassi ‘ncielu si putissi, ccu na scalidda di triccentu passi, nun mi nni curu siddu si rumpissi basta ca ti stringissi e ti vasassi”.

