Palermo, Maxime Giron è arrivato in città

PALERMO – Manca solo l’ufficialità, ma ormai Maxime Giron è un nuovo giocatore del Palermo. Il terzino sinistro di origini francesi è atterrato questa mattina all’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo intorno alle 9.30. Il difensore, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Bisceglie, rinforzerà la corsina mancina della compagine guidata da Giacomo Filippi in vista della stagione 2021/2022 del Girone C di Serie C.

Lo stesso tecnico siciliano, insieme al direttore sportivo Renzo Castagnini, come di consueto hanno accolto il calciatore allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo dell’isola. Tipici tempi di attesa burocratici, visite mediche e firma sul contratto: queste le tappe che annunciano la nuova avventura in rosanero del terzino in scadenza con il Bisceglie. Per lui è pronto un contratto biennale che lo legherà al club siciliano per i prossimi due anni appunto. Nell’attesa del tesseramento ufficiale, è ormai iniziata l’esperienza con la maglia del Palermo per il classe 1994 Maxime Giron.