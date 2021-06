Palermo, oggi Giron sarà in città

PALERMO – È tempo di mettere a segno il primo acquisto per il Palermo. Oggi i rosanero accoglieranno l’esterno francese Maxime Giron classe ’94 in scadenza con il Bisceglie.

Giron arriverà in città questa mattina, si sottoporrà alle visite mediche e dopo firmerà il contratto biennale che lo legherà al club di viale del Fante. Il suo arrivo metterà alla porta Roberto Crivello che con Filippi non ha trovato spazio, se non qualche manciata di minuti.

Il calciatore, nato a Gonesse in Francia, potrà garantire una certa esperienza in Serie C perché è stato protagonista di ben 135 partite tra campionato e playoff, ma anche una certa duttilità perché può essere impiegato come esterno di centrocampo, terzino, difensore centrale e mediano.