Prognosi di 15 giorni per il militare coinvolto in una esplosione di azoto

CATANIA – E’ stata dimesso già nella serata di eri il militare coinvolto nell’esplosione di una bombola di azoto avvenuta ieri la Maristaeli di Catania, la base del terzo gruppo Elicotteri della Marina Militare. Il giovane sottocapo ha riportato ustioni al braccio e traumi alla spalla e al cranio. La diagnosi dei medici del Cannizzaro di Catania è di 15 giorni. Il militare era impegnato nel caricamento delle bombole, durante la normale attività di manutenzione ad un velivolo della base, quando, per cause non note, si è verificata l’esplosione.