T. Hazard: “Eden sta bene, vuole esserci contro l’Italia”

“Eden oggi si sente già molto meglio, sta facendo un gran lavoro coi medici e contro l’Italia vuole esserci. Alle 8.30 era già in palestra. Penso che fosse più spaventato alla fine della partita contro il Portogallo che oggi. Vuole esserci per aiutare la squadra e dare spettacolo. Sta facendo di tutto per tornare. È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l’iniziativa, ci fa salire. Spero che ci sarà, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate rilasciate in conferenza stampa da Thorgan Hazard, fratello del più noto Eden, entrambi calciatori del Belgio.

In vista dei quarti di finale dell’Europeo 2020 contro gli azzurri del CT Roberto Mancini, l’esterno dei “Diavoli Rossi” ha poi continuato: “Non mi capita spesso di essere l’eroe, per una volta lo sono stato io: ho reso felici molte persone e ne sono contento. Gli Azzurri hanno fatto una buona impressione nella fase a gironi e hanno faticato di più nell’ottavo contro una buona Austria. Ci vorrà una grande partita per qualificarsi: l’Italia ha un’impressionante striscia di imbattibilità, quindi sarà una grande sfida. Contro il Portogallo eravamo troppo concentrati sull’aspetto difensivo e ci siamo dimenticati di gestire il possesso del pallone, ma anche l’Italia ha sofferto molto contro l’Austria. A questo punto del torneo, forse non aver giocato i supplementari è un vantaggio per noi”.