Il contagio della variante Delta potrebbe avvenire dopo un contatto di soli 5 o 10 secondi con una persona positiva. E’ questa la novità choc che emerge dai dati registrati in Australia e riportati dal The Guardian. Ma – è bene specificarlo – si tratta dati di valutazione empirica, cioè basata sull’osservazione dei focolai. E comunque ha riguardato contesti in cui non venivano usate le mascherine. Ciò non toglie che una simile possibilità testimonierebbe la rapidità di diffusione della variante più temuta.

La variante Delta, secondo una primissima stima elaborata dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac), potrebbe diventare predominate in Italia già a metà luglio, sostituendosi alla variante Alfa.