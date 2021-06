Andreoni: “Green Pass? Sbagliato a chi ha fatto una sola dose”

L’Inghilterra nella giornata di ieri ha superato il turno agli Europei 2020, adesso la squadra dei “Leoni” sarà impegnata a Roma contro l’Ucraina per i quarti di finale, ma l’arrivo dei tifosi preoccupa per via delle nuove varianti, in particolare la variante Delta.

Il direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali, Massimo Andreoni, intervenuto ad Agorà Estate, su Rai Tre ha parlato proprio dell’arrivo dei tifosi che non potranno rispettare i 5 giorni di quarantena: “Bisognerebbe avere la forze per dirglielo. Mi sembra ci sia un po’ di ipocrisia. Sappiamo che appena diamo libertà delle persone di andare allo stadio, i comportamenti sono quelli che vediamo. Nel momento in cui in Inghilterra la variante circola molto, in Italia stiamo cercando di contenerla anche se sappiamo che c’è presente, vedere queste immagini e dire che va tutto bene, mi sembra inaccettabile”.

“E’ stato sbagliato dare il Green Pass a chi ha fatto una sola dose di vaccino, perché sappiamo che non protegge a sufficienza soprattutto con la variante Delta, in cui la protezione con una sola dose è solo al 30% ovvero modestissima. Credo sia una cosa che verrà rivisitata presto. Ora che le persone iniziano a muoversi da una Regione all’altra e abbiamo visto lo scorso anno cosa è successo con il caso Sardegna”.