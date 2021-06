Catania, a breve incontro per programmare la stagione

CATANIA – Il Catania lunedì è riuscito, anche grazie alle donazioni dei tifosi, a presentare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, adesso sarà tempo di costruire la squadra per la prossima stagione.

Proprio per pensare alla costruzione della squadra Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini incontreranno la dirigenza, per aver contezza del budget disponibile. In panchina ci sarà ancora Francesco Baldini, che ha respinto le avance di Carpi e Piacenza in attesa del Catania.

I dirigenti saranno anche chiamati a rinnovare alcuni contratti importanti, come quello di Welbeck e Martinez che potrebbero decidere di rimanere in Sicilia.

Per affrontare la prossima stagione, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si attende l’ingresso di nuovi soci e tre o quattro sono locali. Intanto durante la raccolta fondi anche una società maltese ha immesso del capitale e potrebbe avere in cambio il 20 o 30 per cento delle azioni. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro proprio per discuterne.