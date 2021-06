Covid, via ai vaccini in vacanza: Piemonte e Liguria apripista

Al via con i vaccini in vacanza: Piemonte e Liguria fanno da apripista, con l’accordo che sarà operativo da domani. Presto seguirà la Lombardia. Piemonte e Liguria, si sono alleate per la somministrazione delle dosi nel cuore dell’estate. L’accordo per la reciprocità vaccinale si protrarrà fino a metà settembre, ma Cirio ha anticipato che in Piemonte i turisti liguri potranno essere vaccinati anche durante le prossime vacanze sciistiche invernali, se sarà ancora necessario.

Intanto domani entra in vigore il green pass Ue, con la Commissione europea che chiede ai 27 di coordinare le misure sui viaggi. Scontro a distanza con la Cina sui vaccini al G20 dei ministri degli Esteri di Matera. Record di morti e piano vaccinale in panne in Russia. Kim rimuove in Corea del Nord alti funzionari in relazione a un “grave incidente” legato al Covid. Cina libera dalla malaria dopo 70 anni, certifica l’Oms.