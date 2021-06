Discarica a cielo aperto in città: “Spazzatura non raccolta da sabato”

PALERMO – Via San Nicola e via Nicoletti, che si trovano nei quartieri i Zen 2 e Tommaso Natale, si sono trasformate in discariche a cielo aperto. L’associazione Comitati Civici ha definito queste due strade “vie dell’inferno”.

“Chi amministra – scrive il comitato in una nota – non è stato all’altezza di debellare questo atroce fenomeno delle discariche abusive che imperversa in tutta la nostra città, pur essendo bene a conoscenza dei luoghi dove esse si formano, grazie anche alla collaborazione di noi cittadini che inviamo continue segnalazioni. Abbiamo anche inviato foto con targhe in chiaro dei lapini che scaricano di tutto, ma ci è stato risposto ufficialmente che le foto non hanno alcun valore per potere procedere contro questi delinquenti. Nella zona di via Nicoletti i residenti, preoccupati per la loro salute, riferiscono che la spazzatura non viene ritirata da sabato scorso, nonostante le temperature roventi che dovrebbero fare usare alla partecipata più attenzione nei confronti della pulizia di una città in ginocchio”.

In basso le foto inviate alla nostra redazione: