Grillo affonda Conte: “Non ha capacità manageriali”

Il fondatore del Movimento 5 stelle indice su Rousseau la votazione per il nuovo comitato direttivo

E’ prevista stasera una riunione dei parlamentari M5s: all’ordine del giorno il “confronto” sul movimento, dopo il post con cui Grillo ieri ha di fatto messo fine al progetto di Conte. L’ex premier “non ha visione e capacità manageriali”, è stata la bocciatura del fondatore M5s che ha anche richiamato Casaleggio chiedendogli di indire su Rousseau la votazione per il Comitato direttivo. “Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata – ha scritto Grillo su Fb – si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco”.

Letta teme che la crisi M5S possa “dare un vantaggio alla destra, e il rischio che tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importante e delicatissima”. Il ddl Zan: oggi il tavolo di confronto con tutte le forze politiche convocato dal leghista Ostellari.