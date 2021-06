Lampedusa, cento migranti saranno trasferiti a Porto Empedocle

LAMPEDUSA – Cento migranti, già sottoposti a tampone rapido anti-Covid e identificati, stanno per essere imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove giungeranno in serata. Nell’hotspot di Lampedusa resteranno così 560 ospiti.

La Prefettura di Agrigento sta coordinando i trasferimenti dei migranti, tentando di alleggerire la struttura d’accoglienza. Per la serata – ma ancora non è stato stabilito il numero – è prevista un’altra partenza, sempre con il traghetto di linea per Porto Empedocle.