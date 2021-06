Movida, Figuccia a Orlando: “Ritiri la sua vergognosa ordinanza”

PALERMO – “Al canto del cigno di questa pietosa sindacatura, c’è sempre tempo per gli strafalcioni di Orlando. L’ultima ordinanza sulla limitazione della somministrazione di alcolici nei weekend è l’ennesima trovata di questa amministrazione che danneggia ancora una volta i locali in regola e promuove l’anarchia notturna. Infatti, mentre nelle ore serali molti gestori di pab e ristoranti restano a braccia conserte, nella tarda notte si assiste al risveglio di una movida incontrollata alimentata dalla vendita abusiva di cocktail e alcolici vari. Vorrà forse smetterla, il sindaco che lo sa fare di promuovere ordinanze insensate che penalizzano pesantemente chi paga le tasse? I ragazzi possono tornare alla vita e in piena sicurezza proprio se il loro tempo libero è gestito negli spazi debitamente distanziati e organizzati dai locali stessi. Dopo l’inevitabile fallimento di questo nuovo scempio, chiediamo che questa vergognosa ordinanza venga immediatamente ritirata prima di avviare esposti presso le sedi opportune”.

A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.