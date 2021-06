Oggi picco del caldo, punte di quaranta gradi

Fronte freddo in arrivo dall'Atlantico, temperature in calo anche al sud.

PALERMO – Il picco della nuova ondata di caldo africano sarà raggiunto tra oggi e domani. Come precisano gli esperti del sito IlMeteo.it, le temperature massime sfonderanno i 40 gradi in Puglia, Basilicata e Calabria e Sicilia. A partire da venerdì il gran caldo africano si smorzerà decisamente sulle regioni peninsulari meridionali, e continuerà a resistere, seppur più attenuato, in Sicilia, con valori massimi non superiori ai 36-37 gradi su molte città e zone. Caldo meno intenso invece al Centronord con non più di 32 gradi su gran parte delle città.

Secondo le previsioni, nel corso del weekend aria più fresca di origine nordatlantica riuscirà a scalfire la parte più settentrionale dell’anticiclone. Il mescolamento dell’aria fresca con quella molto calda presente nei bassi strati creerà un mix micidiale per la formazione di temporali a tratti violenti.