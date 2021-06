Palermo Ladies Open, Zhang n. 37 al mondo apre le qualificazioni

PALERMO – La cinese Shuai Zhang, numero 37 della classifica mondiale, capeggia l’entry list del tabellone di qualificazione dei 32^ Palermo, torneo del circuito WTA in programma dal 17 al 25 luglio prossimi al Country Time club di Palermo. La giocatrice asiatica, che vanta un best ranking da 23 al mondo, oltre a due titoli WTA, ha una classifica migliore di quella che attualmente dovrebbe essere la testa di serie n. 1 del tabellone principale, e cioè la romena, Sorana Cirstea (45 al mondo).

“In effetti è una sorpresa, ma fino ad un certo punto, la presenza della Zhang nelle qualificazioni – ha detto il Direttore del Torneo, Oliviero Palma – ero stato informato della decisione della Zhang di partecipare, perché non sarebbe più andata alle Olimpiadi. Non aveva fatto in tempo ad iscriversi e, quindi, ha ripiegato sulle qualificazioni. Stiamo, comunque, valutando la possibilità di assegnarle una Wind card per il tabellone principale. Wild card che, in effetti, meriterebbe in virtù di una classifica migliore anche della testa di serie n. 1 del tabellone principale”.

Le partite delle qualificazioni avranno inizio sabato 17 luglio per concludersi il giorno dopo. Il cut off per il momento è al numero 187 della classifica mondiale con la statunitense, Asia Muhammad. Nel tabellone a 16, ci sarà pure l’azzurra, Giulia Gatto Monticone (173 del ranking). Una delle due Wild card a disposizione dell’organizzazione, sempre delle qualificazioni, verrà assegnata alla siciliana, Dalila Spiteri, n. 492 della classifica mondiale. “Nel segno della tradizione daremo una Wind card delle qualificazioni alla migliore siciliana nella classifica WTA – ha spiegato Palma – in questo momento è Dalila Spiteri che sta, tra l’altro, attraverso un buon momento, riuscendo a scalare diverse posizioni in classifica. L’altra Wild card verrà assegnata dalla Federazione Italiana Tennis.