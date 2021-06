Pellegrino: “Parlerò con la dirigenza. Baldini disponibile a rimanere”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania è riuscito ad iscriversi al campionato di Serie C. Riuscendo, anche, a compiere un vero miracolo grazie all’aiuto dei tifosi.

Ora la dirigenza dovrà costruire la squadra per il prossimo anno, ma non sarà semplice. Il direttore dell’area tecnica Maurizio Pellegrino dovrò anche convincere il tecnico Baldini a rimanere in sella.

“La città ha risposto all’appello in maniera spontanea e unica, dimostrando per l’ennesima volta e con i fatti il suo attaccamento a questi colori ed è doveroso dare il giusto merito a chi ha voluto salvare un club che rappresenta 75 anni di calcio a Catania. Parlerò con la dirigenza, Baldini – ha dichiarato Pellegrino a La Sicilia – si è detto disponibile a restare ma molto dipenderà dal progetto che si intende portare avanti. La squadra ha già una base e di sicuro saranno inseriti un paio di giovani”.