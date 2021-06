Percepisce reddito di cittadinanza ma spaccia: arrestato 49enne

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, in Viagrande, hanno arrestato nella flagranza un 49enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio per la prevenzione dei reati in genere l’equipaggio di una pattuglia aveva notato l’uomo che, stranamente, si era soffermato nei pressi del locale ufficio postale, come se fosse in attesa di qualcuno.

L’atteggiamento dell’uomo aveva insospettito i militari che hanno deciso di seguirne le mosse salvo dopo qualche minuto procedere al suo controllo. L’uomo, un pregiudicato non è riuscito neanche a dare una spiegazione sulla sua presenza in quel luogo.

La successiva perquisizione che ha inaspettatamente consentito ai militari di trovare, occultata sotto la maglietta, una busta di plastica contenente 200 grammi di marijuana e la somma di 340 euro.

Alle contestazioni dei militari l’uomo ha candidamente risposto d’aver trovato poco prima in terra la busta e che, di lì a poco, si sarebbe recato presso la locale Stazione dei Carabinieri per consegnarla.

La fantasiosa ricostruzione dell’accaduto veniva così assunta dai militari che, per nulla convinti, lo hanno poi posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, come ordinato dal magistrato di turno. Il giudice poi, in udienza, ha convalidato l’arresto dell’uomo disponendo la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza di cui l’uomo da tempo ormai fruiva.