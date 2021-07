Perso il lavoro “per legge”: solidarietà dai colleghi e ancora attende risposte

CINISI (PA) – I colleghi di Marcello Renda, operatore ecologico del Comune di Cinisi guarito dalla leucemia che ha perso il suo posto di lavoro a causa di una legge, nel pomeriggio di oggi si sono presentati davanti il palazzo comunale per manifestare la loro vicinanza al collega e amico, che sta portando avanti una battaglia.

Nel giugno 2019 Renda ha scoperto di essere malato di leucemia e, quindi, costretto ad interrompere il proprio lavoro per curarsi. Nello stesso periodo il servizio di raccolta rifiuti veniva appaltato all’Agesp, con conseguente passaggio di dipendenti dall’Ato all’azienda privata, così come quelli della Temporary (società interinale per la quale Renda lavorava).

Il povero Renda, però, per via di una legge non ha potuto effettuare questo passaggio, perché non è permesso assumere del personale che si trova in malattia, ma aveva ricevuto la promessa che una volta guarito sarebbe potuto tornare a lavorare. Dopo due anni Marcello è, fortunatamente, del tutto guarito ed era pronto a tornare al suo lavoro, ma ha trovato una sorpresa amara; al suo posto sono stati assunti due ragazzi che, almeno inizialmente, avrebbero dovuto sostituirlo.

Renda ha provato a chiedere informazioni, ma la risposta è stata “al momento non abbiamo disponibilità nella pianta organica, se ce ne dovesse essere bisogno la contatteremo”. Agesp e Comune hanno dato disponibilità a richiamare Marcello e stanno lavorando per questo, anche perché parrebbe ci sia un operatore ecologico prossimo alla pensione, che dovrà essere sostituito.

I colleghi di Renda hanno registrato un video e lo stesso ha dichiarato: “Dopo tutte le interviste e gli annunci non ho avuto risposte da nessuno. Quelli presenti non sono tutti i miei colleghi, ma solo chi mi sta vicino. Vuol dire che agli altri non interessa”.

Un segnale, però, è arrivato e durante la manifestazione il Sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, si è presentato e annunciando che ha avuto contatti con l’Agesp e i sindacati per una riunione e il 9 luglio ci sarà questo incontro.

In questi giorni i messaggi di solidarietà per Renda sono stati tantissimi, ma la vicinanza dimostrata oggi da parte dei colleghi, arrivati anche da comuni limitrofi è il segnale più bello. Adesso Marcello, dopo aver ritrovato il sorriso, ha voglia di tornare al proprio lavoro che lo rende felice.