CATANIA. E’ stata una manifestazione pacifica ma determinata quella ha visto la Fials di Catania scendere in piazza per protestare contro le politiche sanitarie che “continuano a mettere a rischio l’assistenza ai pazienti e rendono estremamente difficoltoso il lavoro degli operatori sanitari, come infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, tecnici della prevenzione, assistenti sociali”. Un corteo che si è snodato lungo piazza Università.

Carenze d’organico e mancati pagamenti

Centinaia di operatori hanno manifestato contro le gravi carenze di organico, il continuo ricorso a forme di precariato e il mancato pagamento di varie indennità, a cominciare dalle prestazioni rese per la campagna di vaccinazione.

“La situazione è insostenibile – dice Agata Consoli, segretario provinciale Fials Confsal Catania -. Oggi vogliamo dimostrare che davanti a questa unica voce, dei lavoratori e del sindacato, le istituzioni devono cambiare rotta. I precari che sono stati utilizzati durante la pandemia ora non possono essere abbandonati come lavoratori usa e getta. Il contratto collettivo è caduto nel dimenticatoio, tutti gli operatori da un anno mezzo impegnati in attività legate alla pandemia non hanno ricevuto alcun pagamento. Così non è possibile andare avanti”.