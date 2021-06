“Ricicla e viaggia”, l’iniziativa dell’Amt che aiuta l’ambiente

Previsti biglietti gratuiti in cambio della consegna di bottiglie in plastica.

CATANIA – Aiutare l’ambiente e consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio da utilizzare sui mezzi Amt, in cambio della consegna di bottiglie in plastica.

Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Ricicla e Viaggia”, promossa dall’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania, sostenuta dall’Amministrazione Pogliese e realizzata in virtù di un impegnativo lavoro di squadra con CoRipet (Consorzio Volontario per il Riciclo del Pet), l’impresa di raccolta rifiuti Dusty e l’innovativa app MyCicero.

“È un bellissimo progetto -ha dichiarato il sindaco Pogliese. Catania è la seconda città d’Italia ad averlo realizzato. L’iniziativa ci consente di rispettare l’ambiente e, al tempo stesso, i cittadini potranno ottenere un biglietto per il trasporto pubblico locale. Complimenti ad Amt e alle aziende private che hanno partecipato. Catania è sempre più città europea sul tema della mobilità sostenibile e ne siamo felici e orgogliosi”.

“Il nuovo servizio coniuga ambiente e mobilità con un’opera di economia circolare -ha spiegato il presidente Bellavia-. I catanesi otterranno agevolazioni con crediti per biglietti e abbonamenti per l’autobus. Auspichiamo che i cittadini ne possano usufruire in gran numero scaricando l’app Amt Catania o MyCicero che verranno sincronizzate con l’app di CoRipet”.

“E’ un esempio virtuoso di cooperazione finalizzata ad incentivare il riciclo della plastica e a rispettare l’ambiente viaggiando gratis, siamo felici di aver partecipato al progetto” ha commentato direttore commerciale di MyCicero, Mascino.

“Sarà tutto smart tramite app -ha detto l’area manager MyCicero, Pelliccia- È una bella iniziativa perché consente di riciclare plastica e lasciare l’auto a casa viaggiando più comodamente nel rispetto dell’ambiente”.

“Il Consorzio CoRipet ha installato la prima delle sei macchine che saranno presenti a Catania. Raccomando a tutti di non schiacciare le bottiglie ma di allentarne il tappo e di lasciare sempre l’etichetta indispensabile per identificare il codice a barre del prodotto. La bottiglia diventerà così nuovamente bottiglia, rispettando una direttiva europea la quale stabilisce che, entro il 2025, le bottiglie in PET vengano realizzate almeno con il 25% di PET riciclato” ha spiegato Massimo di Molfetta di CoRipet.

“Siamo felici di essere partners in questo bel progetto di economia circolare -ha sottolineato Rossella Pezzino de Geronimo-. Abbiamo lavorato in sinergia con l’AMT, il Comune di Catania, Coripet e MyCicero per creare un vantaggio ai cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. Una grande opportunità per i cittadini virtuosi di salvaguardare l’ambiente ed al contempo se si consegna una bottiglia di plastica all’interno dell’eco compattatore in cambio si avrà il biglietto gratuito per viaggiare su tutti i mezzi pubblici. È un progetto destinato ad avere successo. La nostra mission è quella di seminare bellezza. Nei prossimi sei giorni, nelle 6 postazioni in cui è stato posizionato l’eco-compattatore, saranno presenti le hostess che spiegheranno ai cittadini come scaricare l’App e poter imparare presto e bene come poter beneficiare dell’opportunità di viaggiare gratuitamente sugli autobus pubblici salvaguardando l’ambiente”.

Il meccanismo di funzionamento della consegna dei recipienti è semplicissimo: con l’ausilio delle app Amt, MyCicero e Coripet scaricate negli smartphones, si dovrà inserire le bottiglie vuote, ma solo quelle in PET (in sostanza le bottiglie di plastica di acqua e bibite), all’interno delle macchine eco-compattatrici fornite in comodato d’uso gratuito da Coripet, presenti oltre che alla stazione, in piazza Borsellino e nelle aree di parcheggio Amt di Fontanarossa, Due Obelischi, Nesima e Sanzio.

In tal modo si potranno raccogliere i punti, registrati sul telefonino e necessari ad ottenere, in omaggio, i titoli di viaggio,. Ogni 20 bottiglie si avrà diritto ad un credito per un biglietto da un euro di 90 minuti e per ogni 50 bottiglie consegnate, si potrà avere un biglietto da 2,50 euro valido per l’intera giornata.

Le bottiglie verranno quindi compattate e ritirate dall’azienda Dusty da tutti i sei punti del capoluogo etneo. Una volta condotta nell’impianto di raccolta, la plastica sarà prelevata a cura del CoriPet per consegnarla ad uno dei quattro riciclatori presenti in Italia e autorizzati a livello europeo alla produzione del PET, la tipologia di plastica da riciclo ad uso alimentare. A questo punto verrano riprodotte nuove bottiglie con Pet da riciclo di provenienza italiana, riducendo al minimo l’importazione da altri paesi stranieri.