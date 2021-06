Sequestrato locale abusivo in via dei Cassari: deturpato bene storico

PALERMO – Le forze dell’ordine continuano il loro lavoro di controllo finalizzato al contrasto all’abusivismo commerciale in ambito movida.

Per questo motivo, grazie alla sinergia tra la Polizia Municipale e i Carabinieri della Stazione Palermo Centro è stato posto sotto sequestro un locale abusivo in via Cassari. All’arrivo delle forze dell’ordine il pub era aperto e invadeva il suolo pubblico con tavoli, sedie e fioriere deturpando il bene di rilevanza storico-artistica.

Dagli accertamenti è emerso che il bene era privo di autorizzazioni amministrative e sanitarie e sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Il gestore è stato segnalato all’autorità giudiziaria e gli sono state contestate sanzioni per 10.350 euro.