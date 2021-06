Serie D, vince l’ACR Messina ma la promozione è rimandata

Sono terminati i match delle ore 17.00 del Girone I di Serie D validi per la 33^ giornata del campionato. Le gare erano state rimandate a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 emerse nel Marina di Ragusa. Alla 33^ giornata seguirà l’ultima della stagione 2020/2021 in programma sabato 3 luglio.

Nel Girone I continua la lotta per la testa della classifica fra le società di Messina. L’ACR si trova adesso a quota 71 punti dopo la vittoria per 3-0 proprio contro il Marina di Ragusa, l’FC invece insegue ad appena due punti di differenza con il risultato positivo di 3-2 nei confronti del Paternò. La promozione alla stagione 2021/2022 di Serie C è rimandata all’ultima giornata, quando scenderanno in campo contemporaneamente le due squadre peloritane.

Ecco i risultati finali delle gare giocate in data odierna e valide per la penultima giornata del Girone I di Serie D:

ACR MESSINA-MARINA DI RAGUSA 3-0: 12′ Bollino, 23′ Foggia, 64′ Arcidiacono.

LICATA-SANT’AGATA 2-5: 1’Cicirello, 8′ Cicirello, 41′ Tripicchio, 66′ De Luca, 81′ Caruso, 82′ Casale, 88′ Gallo.

PATERNÒ-FC MESSINA 2-3: 19′ Mazzotti, 24′ Caballero, 37′ A. Marchetti, 55′ Mascari, 58′ Carbonaro.

RENDE-BIANCAVILLA 5-3: 7′ Novello, 11′ Piscopo, 19′ Cipolla, 41′ Panza, 42′ Lo Cascio, 44′ Ancione, 57′ Cipolla, 87′ I. Viglianisi.

TROINA-CITTANOVESE 2-4: 1′ Petrucci, 23′ Giuffrida, 29′ Viola, 43′ Viola, 59′ Alfano, 70′ Balistreri.