Sport e legalità, firmato un protocollo per agevolare la pratica dei giovani

Stato-mafia: Forlani non depone, problemi salute PALERMO (ANSA) – PALERMO, 26 GIU – L’ex segretario della dc Arnaldo Forlani, citato a deporre al processo sulla trattativa Stato mafia, ha inviato alla corte d’assise di Palermo, davanti alla quale oggi avrebbe dovuto testimoniare, una lettera in cui ha sostenuto di non poter essere presente a Palermo per motivi di salute e ha chiesto di essere ascoltato a Roma. I giudici si sono riservati. L’udienza fissata per oggi sta proseguendo con la deposizione di Giuseppe Gargani, ex eurodeputato Udc ed ex sottosegretario dc. Gargani, sentito su una sua conversazione con l’ex ministro Calogero Mannino viene esaminato come indagato di procedimento connesso perché accusato di false informazioni al pm in un procedimento stracciato da quello in corso sulla trattativa.(ANSA). SR/GIM S45 QBKS