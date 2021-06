“Terre in moto”, l’opera di Giuseppe Agnello a Selinunte

SELINUNTE – Mercoledì primo luglio 2021 alle ore 19:00, s’inaugura nel Giardino delle Sculture di Pensiero Contemporaneo l’opera “Terre in moto”, realizzata dall’artista racalmutese Giuseppe Agnello.

Restaurata grazie al sostegno economico della Fondazione Antonio Presti, la grande opera polimaterica entra a far parte della collezione permanente che il Giardino prospicente l’ingresso al Parco Archeologico offre ai turisti e agli abitanti del territorio.

Nel rispetto dell’idea progettuale e del messaggio dell’artista il restauro conservativo dell’opera d’arte contemporanea ricompone la dicotomia tra una sostanza sintetica e non riciclabile ed elementi vegetali ibernati nel gesso ma sempre facilmente deperibili.

“Terre in Moto” è una scultura monocromatica di un bianco abbacinante, all’apparenza monomaterica, di una materia bianca, che è un gesso proveniente dall’agrigentino e dal centro-sud della Sicilia. Il basamento che raffigura l’Isola appare come una massa pesante, invece sotto il rivestimento gessoso si nasconde un’anima in leggerissimo polistirolo suddivisa in sei distinti blocchi.

Gli scheletri di ferule infilzati nel corpo della Trinacria si direbbero piante artificiali, invece sono fragili arbusti essiccati, con grandi boccioli che la pianta in natura non possiede. Il maestro Agnello – che insegna Tecniche della Scultura all’Accademia di Belle Arti di Palermo – li ha ricavati dal fusto, intagliato in modo da renderlo affusolato, e poi incollati all’apice dei rami.

L’evento è organizzato dall’associazione “Selinunte Cunta e Canta”, insieme alla “Rete Museale e Naturale Belicina” e a “Fiumara d’Arte”, con l’obiettivocomune di far conoscere il panorama dell’Arte Contemporanea in Sicilia.

L’iniziativa è patrocinata dal “Comune di Castelvetrano” e dal “Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa Vincenzo Tusa”.