Wimbledon, ko di Caruso contro Cilic dopo lo stop del match

Si ferma al primo turno del torneo l’avventura inglese di Salvatore Caruso a Wimbldedon. Nell’incontro con il croato Marin Cilic, il tennista siciliano si arrende sul punteggio di 7-6(5), 7-6(1), 6-1 in 2 ore e 43 minuti. Il match, iniziato il 29 giugno, si è concluso in data odierna dopo la sospensione temporanea per oscurità. Caruso saluta i campi in erba dell’All England Club dopo la prima gara.

Nelle prime due partite, l’atleta originario di Avola è riuscito a resistere ai colpi del croato Cilic fino al tie-beak, raggiunto proprio in entrambi i set: nel primo il numero 37 al mondo vince sul risultato di 7-5; il secondo, giocato oggi dopo l’interruzione, si è concluso con il risultato di 7-1. Il terzo ed ultimo set ha sancito la sconfitta del siciliano numero 96 della classifica ATP con un netto 6-1 in favore di Cilic.