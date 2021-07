Asp Trapani, trovata convenzione per fornire cannabis terapeutica

TRAPANI – L’Asp di Trapani garantirà la fornitura con prescrizione medica della cannabis terapeutica. La Provincia di Trapani è la quinta in Sicilia a trovare questa convenzione; prima l’avevano trovata Ragusa, Caltanissetta, Messina e Catania.

La firma della convenzione è avvenuta presso l’Asp Trapani, alla presenza di Giusy Barraco, responsabile in provincia del Comitato Pazienti Cannabis Medica, Rosa Sanci, direttrice del Dipartimento del farmaco dell’Asp Trapani e del Commissario Paolo Zappalà. La farmacia convenzionata per la fornitura in provincia di Trapani è attualmente quella “Del Corso” di Agrigento.

Zappalà ha, comunque, assicurato che l’Asp Trapani si è attivata affinché altre due farmacie in provincia di Trapani possano convenzionarsi al più presto. Già entro luglio potrebbe firmare una farmacia di Castellammare del Golfo; una seconda, invece, a Trapani.