Beach handball, sabato fase finale campionato

Ancora un week end di Beach Handball all’AC Life Style Beach di Trapani. Sabato 3 e domenica 4 luglio pv, si svolgerà presso “il lido in città” la fase finale del 1^ Campionato Siciliano under15 Femminile; il 3^ Campionato Siciliano Seniores Femminile e il 3^ Campionato Siciliano Seniores Maschile. Il Campionato Regionale Beach Handball è dedicato a Piero Giliberti, giocatore di pallamano prematuramente scomparso.

Per il Campionato 15 Femminile si scontreranno sabato 3 alle ore 12:00 Erice vs Halikada e alle 18:30 Crazy Reusia vs Erice. La domenica alle ore 9:30 Crazy Reusia vs Halikada alle ore 9:30.

Per il Campionato Seniores Femminile, giorno 3 luglio pv alle 11:00 inizia il match Erice vs Leali Marsala; alle 14:45 Pallamano Marsala vs HB Messina; Halikada vs Erice alle ore 15:30 e chiude Pallamano Marsala vs Halikada alle ore 19:15.

Invece giorno 4 luglio pv alle 10:15 Leali vs HB Messina; alle 14:00 Halikada vs HB Messina; alle ore 14:45 Leali vs Pallamano Marsala; alle 16:15 HB Messina vs Erice e chiude alle 17:45 Halikada vs Leali.

Per il Campionato Seniores Maschile Tappa Finale, sabato 3 luglio alle 14:00 HB Messina vs Girgenti; alle 16:15 CUS Palermo vs Halikada; alle 17:00 HB Messina vs Giovinetto; alle ore 18:30 Aetna Mascalucia vs Halikada; alle ore 20:00 Giovinetto vs Girgenti e infine alle ore 20:45 CUS Palermo vs Aetna Mascalucia.

Il 4 luglio, invece, alle ore 11:00 la 1^ del girone A (formato da HB Messina, Girgenti, Giovinetto) si scontrerà con la 2^ del girone B (formato da Halikada, CUS Palermo, Aetna Mascalucia) e alle ore 12:30 la 1^ del girone B affronterà la 2^ del girone A. Nello stesso giorno per la finale 5^ e 6^ posto, la 3^ del girone A giocherà contro la 3^ del girone B alle ore 15:30. Per la finale 3^ e 4^ posto, Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2 alle ore 17:15 e infine finale 1^ e 2^ posto Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2 alle ore 18:3