Consiglio dei ministri, si lavora per abbassare l’Irpef al ceto medio

Entro il 31 luglio verrà presentato il testo. Proroga per la cassa integrazione

Il Consiglio dei Ministri ha dato la disponibilità di un trattamento straordinario di integrazione salariale per un

massimo di tredici settimane, fino al 31 dicembre 2021. Proroga del blocco dei licenziamenti e cig, senza “alcun contributo addizionale” per le imprese, per il tessile/moda.

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato varano il documento che indica al governo la strada per la riforma fiscale. L’esecutivo, che presenterà il testo entro il 31 luglio, dovrebbe abbassare l’Irpef al ceto medio (tra 28.000 e 55.000 euro).