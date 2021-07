Il Catania conferma Maurizio Pellegrino

Si riparte dalle certezze: in attesa di conoscere i programmi.

CATANIA. La conferma di Maurizio Pellegrino a direttore dell’area sportiva non è certo un colpo di scena. Ci mancherebbe. Però, concede probabilmente il passo ad una riflessione che conferma la necessità (per la Sigi) di dare e affidare continuità a chi sa dove mettere le mani.

Certo, passare dalla programmazione alla liquidità economica dei fatti è però ben altra cosa. Ed il punto, anzi la priorità delle priorità, resta essenzialmente questo.

Non è più una questione di organigrammi bensì di arruolare finanziatori che permettano la malsana abitudine della “navigazione a vista”.

Ci sarà probabilmente modo di approfondire la questione nella conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni ma, lo sappiamo, il tempo a disposizione porta con sè più date di scadenza.

La parole dell’amministratore unico

“Nel 2020/21 – spiega l’amministratore unico del Calcio Catania, Nico Le Mura -, Maurizio Pellegrino ha saputo scegliere professionisti molto capaci e metodi funzionali allo sviluppo dell’area sportiva, diretta con equilibrio, lucidità e competenza. Il lavoro svolto è stato ampiamente positivo, come dimostrano il quinto posto ottenuto sul campo dalla prima squadra e le ripetute soddisfazioni offerte dalle giovanili, con la crescita tecnica di individualità promettenti, e dal settore femminile, con la promozione in Serie C. La fiducia nelle qualità morali e professionali del nostro dirigente è massima”.

“Solo nell’interesse del Club”

“Ringrazio la proprietà e l’amministratore unico Nico Le Mura per il costruttivo confronto, indispensabile nell’esclusivo interesse del club”. Centellinate le parole di Maurizio Pellegrino, in attesa di comprendere su e con quali basi partirà la prossima stagione.