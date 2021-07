Mertens: “Contro l’Italia sarà una partita speciale per me”

“Per me sarà una partita speciale, gioco in Serie A da tanti anni e conosco tutti i ragazzi in maglia azzurra. Questa generazione di calciatori italiani sa giocare a calcio, lo ha dimostrato anche in questo Europeo. L’Italia ha preso fiducia in se stessa perché ha vinto tante partite di fila e perché subisce pochi gol. Una squadra che miscela bene gioventù ed esperienza. Tanti non pensavano che l’Italia avrebbe giocato così all’attacco, ma è successo. È bello vederli giocare. Mi piace la vita in Italia, specie in una città di mare come Napoli”. Queste sono alcune dichiarazioni rilasciate da Dries Mertens in conferenza stampa. L’attaccante del Napoli e del Belgio ha parlato in vista del quarto di finale di Euro 2020 contro l’Italia in programma domani alle ore 21.00.

Il belga ha poi continuato parlando della sua esperienza nella competizione: “Il mio Europeo fin qui avrebbe potuto essere migliore, ma il calcio è uno sport di squadra e non ci sarebbe alcun problema se domani a Monaco non partissi titolare. A me interessa vincere con la squadra. Ho sofferto per diversi infortuni, ma per fortuna ora sto bene. Sostituire De Bruyne? Nel caso spero di sì. Certo che mi piacerebbe giocare come lui. Se così sarà, mi farò trovare pronto e farò il possibile. La carriera corre via veloce, devo imparare a godermi ogni momento ed è ora di vincere qualcosa di importante”.