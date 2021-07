Novelli: “Servono gli ultimi sforzi da parte di tutti”

“La partita è iniziata molto bene con intensità e attenzione. Non mi sono piaciuti gli ultimi 15 minuti del primo tempo, abbiamo rischiato perché ci siamo allungati. Bisogna capire che non siamo più in condizione, soprattutto nell’ultima partita, di commettere errori. Anche dopo il 2-0 dobbiamo mantenere quell’attenzione alta”. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico dell’ACR Messina Raffaele Novelli, rilasciate ai microfoni dei canali social ufficiali del club al termine della vittoria per 3-0 contro il Marina di Ragusa.

In vista dell’ultima giornata di campionato, in programma sabato 3 luglio, Novelli ha proseguito: “Sono le ultime energie, gli ultimi sforzi e li dobbiamo dare tutti. Il campo sarà in erba sintetica e si entirà molto caldo, ma noi non dobbiamo avvertire caldo, non dobbiamo avvertire nulla: dobbiamo solo avvertire una grande forza dentro di noi. Me lo auguro da parte della squadra perché la società ha fatto sacrifici e investimenti e la gente ha sofferto”.