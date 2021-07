Palermo, anche Saraniti è pronto a partire

CALCIOMERCATO SERIE C

L'attaccante ha deluso le aspettative e il club prenderà in considerazione le offerte che arriveranno

PALERMO – Il Palermo è pronto a rifare tutto l’attacco. I rosanero hanno già salutato Santana che ha appeso le scarpette al chiodo, Rauti che è tornato al Torino, Lucca che interessa a diverse società di Serie A e B, ma a questi potrebbe aggiungersi anche Saraniti che ha deluso le aspettative e la dirigenza non farebbe barricate per trattenerlo.

Sul calciatore c’è interesse da parte di diverse squadre di Serie C ed il club, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’ha informato che terrà in considerazione le offerte che arriveranno e lo stesso farà l’attaccante. Saraniti ha un solo anno di contratto e sarebbe voluto rimanere in rosanero, ma vista la scelta del club ha deciso di vagliare le offerte che arriveranno. Tra i partenti potrebbe esserci anche Kanoute, che interessa all’Avellino e potrebbe fare le valigie.

Verso la conferma vanno i soli Floriano e Silipo. Il primo ha trovato continuità con Filippi, il secondo sarà alla sua seconda stagione da professionista e il club spera che possa fare un salto di qualità come accaduto con Lucca.