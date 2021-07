Palermo, ecco Giron: c’è l’ufficialità

PALERMO – Il Palermo ufficializza il suo primo colpo di mercato. I rosanero hanno prelevato a zero il difensore francese Maxime Giron, che si è svincolato dal Bisceglie nella giornata di ieri.

Il calciatore è arrivato a Palermo due giorni fa e dopo aver effettuato le visite mediche ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2023, che è stato depositato ufficialmente nella giornata di oggi.

Giron garantirà esperienza nel campionato di Serie C, che nella stagione scorsa è mancata e dovrà lottare con Valente per conquistarsi il posto sulla fascia sinistra, ma in caso di necessità potrebbe giocare anche come interno di centrocampo e difensore.

L’arrivo del francese spalanca le porte alla cessione di Roberto Crivello, che con Filippi ha trovato pochissimo spazio.