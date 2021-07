San Cataldo, morto a 100 anni il partigiano Giuseppe Riggi

PALERMO – Si svolgeranno oggi i funerali alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a San Cataldo (Caltanissetta) del partigiano comunista Giuseppe Riggi morto ieri all’età di 100 anni. Il suo nome di battaglia era “Ricciardi”. Il 19 novembre 1920, Riggi venne arruolato a vent’anni nel Regio Esercito e poi partì per la campagna di Russia. Dopo l’8 settembre 1943 iniziò attivamente le operazioni di contrasto alle forze nazifasciste nell’ambito della guerra di Liberazione italiana.

“Il suo esempio, le sue lotte in nome dell’antifascismo resteranno per tutte e tutti noi un faro luminoso di Libertà ed impegno per la Democrazia. Avremo cura dei semi piantati e continueremo per la strada che con sacrificio e spirito di servizio il compagno Ricciardi e tutti i partigiani e partigiane hanno tracciato” ha dichiarato Giuseppe Cammarata, presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.