Sigel Marsala, Lionetti vice Delmati e nuovo preparatore atletico

MARSALA (TP) – Nuovo componente per lo staff tecnico della Sigel Marsala 2021/2022 capeggiato da coach Davide Delmati. A Marco Lionetti, 43 anni, l’investitura di un compito delicato e fondamentale all’interno della gestione della squadra. Sarà il vice e ammirabile “consigliere” dell’allenatore Delmati nonchè preparatore atletico della Prima Squadra. Lavorerà nella doppia veste per raccogliere la sfida che gli ha posto la Sigel Marsala. Nelle ultime due stagioni sportive è stato un collaboratore di coach Cristiano Lucchi nel progetto giovanile avanzato da Casalmaggiore congiuntamente con Jesolo, che assumeva i connotati da sede logistica, dalla quale esperienza ha tratto grande insegnamento. Nel maschile è stato il secondo allenatore alla Monini Spoleto, realtà affermata di serie A.

La presentazione che fa di sè il nuovo secondo allenatore della Sigel Marsala: “Sono partito da Cosenza da giocatore che ero ancora minorenne per arrivare alla serie A facendo tanta gavetta, girando 11 regioni italiane e più di 20 città in cui ho vissuto. Abbiamo vinto, con le mie squadre 5 campionati di B1 e 2 Coppe Italia. Ho avuto tanti bravi maestri da cui imparare e rubare il mestiere. Ho iniziato ad allenare già mentre giocavo, il primo cartellino da allenatore l’ho conseguito nel 2001! Mio fratello Valerio ha seguito il mio stesso esempio ed è diventato allenatore di terzo grado ancor prima di me. Negli ultimi 6 anni ho fatto 3 bienni molto importanti per la mia formazione personale da allenatore, il primo ed il direttore tecnico in B ad Orvieto, il direttore tecnico e poi il secondo in A2 alla Monini Spoleto (arrivando alla finale ed alla semifinale per la Superlega) e nelle ultime 2 stagioni lavorando fianco a fianco con Lucchi in un progetto giovanile femminile targato Casalmaggiore. Sono stato 5 anni Selezionatore Regionale della Calabria e d’estate mi occupo di Camp di pallavolo e Beach Volley; sono ormai prossimo a recarmi in Polonia (parto il 5 luglio dall’Italia, ndr) per il secondo anno consecutivo“.

Le dichiarazioni di Marco Lionetti da nuovo membro dello staff tecnico della rinnovata Sigel Marsala. Queste, in sintesi, le sue parole: “Sono felicissimo di tornare al Sud-Italia. Mi piacerebbe portare la mia esperienza ed entusiasmo nello staff della Sigel Marsala. Come auspicio di tutti, per prima quello mio, mi offrirò a valido supporto di coach Delmati e puntare al totale coinvolgimento da parte mia in ogni aspetto del ruolo che ho accettato. Ringrazio la Società di Marsala per la fiducia. Sono pronto e determinato per la mia prima esperienza lavorativa in Sicilia“.