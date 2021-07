Spacciava droga vendendo il pane: poi, incassava il Reddito di cittadinanza

PIEDIMONTE ETNEO. I carabinieri lo avevano già tratto in arresto nel 2018 perchè trovato in possesso di oltre mezzo chilogrammo di marijuana, nonché di un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi, tutto nascosto all’interno di un secchio di idropittura.

La doppia vita del 49enne

Da allora in poi, il suo piano è cambiato del tutto. La droga veniva consegnata direttamente a domicilio approfittando del panificio brontese per il quale lavorava consegnando il pane. Il titolare dell’attività commerciale, va detto, era del tutto ignaro della “doppia vita” del 49enne arrestato dai carabinieri.

I militari lo hanno bloccato in via Noci a Piedimonte Etneo proprio mentre stava distribuendo pane e carbonella con il furgone della ditta, quindi, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette, alcune dosi di marijuana, nonché della somma di 205 euro ritenuta provento dello spaccio.

Incassava anche il Reddito di cittadinanza

La perquisizione è stata quindi estesa anche alla sua abitazione di Maletto in viale dello Sport ed in un garage di cui aveva utilizzo, dove, come in occasione del suo precedente arresto, sono stati trovati 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Nel corso dei necessari accertamenti, inoltre, i militari hanno scoperto che l’arrestato svolgeva in “nero” la sua attività lavorativa alle dipendenze del panificio, così da poter continuare a fruire indisturbatamente anche del “Reddito di Cittadinanza”.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.