Usa, è morto l’ex segretario alla difesa Rumsfeld

A 88 anni è morto l’ex Segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld. A darne notizia è stata la famiglia: “È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Donald Rumsfeld, statista americano e marito devoto, padre, nonno e bisnonno. A 88 anni, era circondato dalla famiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico”.

Rumsfeld è stato un politico e diplomatico statunitense, segretario della Difesa sotto l’amministrazione del presidente Gerald Ford dal 1975 al 1977 e successivamente sotto quella di George W. Bush dal 2001 al 2006, diventando allo stesso tempo la persona più giovane e più anziana ad aver ricoperto tale incarico.

“La storia – si legge nella nota diffusa dai familiari – potrebbe ricordarlo per i suoi straordinari risultati in oltre sei decenni di servizio pubblico, ma per coloro che lo hanno conosciuto meglio e le cui vite sono state cambiate per sempre di conseguenza, ricorderemo il suo amore incrollabile per sua moglie Joyce, la sua famiglia e i suoi amici, e l’integrità che ha portato a una vita dedicata al Paese”.

Nel 2001, quando George W. Bush lo nominò segretario alla Difesa, subito dopo gli attentati dell’11 settembre, Rumsfeld ordinò ai suoi collaboratori di cercare le prove di un possibile coinvolgimento iracheno. Gli attacchi fecero del segretario della Difesa la mente della riorganizzazione delle forze armate e dell’offensiva generale contro il terrorismo.