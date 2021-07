Zacco: “Amministrazione comunale lontana anni luce dalla realtà”

PALERMO – “La città dei proclami…” La chiama così Palermo il presidente della sesta commissione Ottavio Zacco. “L’amministrazione comunale continua a dimostrare sempre di più di essere lontana anni luce dalla realtà, vorrebbero emulare le capitali europee adottando provvedimenti utili solamente a complicare la vita dei cittadini, dimostrando di non essere in grado neanche di copiare i provvedimenti adottati nelle altre città. Un’amministrazione ridotta ad un continuo spostamento di dissuasori, panchine e piante come se la città fosse una grande scacchiera”.

Zacco attacca la scelta di avviare la pedonalizzazione di Mondello, ma senza un criterio: “Hanno avviato maldestramente la pedonalizzazione del lungomare di Mondello e attivato contestualmente il divieto al transito veicolare della piazza dalle ore 18:00 alle 24, sopprimendo la navetta esistente da anni che collegava Partanna con Mondello, costringendo i numerosi turisti che alloggiano nelle case vacanza di Partanna a raggiungere le spiagge e i locali di Mondello a piedi, attraversando cumuli di rifiuti e marciapiedi distrutti dalle radici degli alberi, quando

sarebbe stato più utile modificare il percorso della navetta già esistente”.

“Decisioni adottate da chi continua a governare la città con superbia senza avere la minima conoscenza del territorio e soprattutto senza confrontarsi con le Circoscrizioni, con i residenti e con i commercianti (e quando si confronta, senza ascoltare), attivando un’altra navetta a supporto della pseudo pedonalizzazione, con un percorso ridicolo, che collega tre piccoli parcheggi e lasciando isolata la piazza e capo gallo, così facendo l’amministrazione toglie le macchine dalle 18 alle 24, isolando Capo Gallo senza neanche prevedere il passaggio della navetta che dovrebbe supportare la pedonalizzazione, e in più la navetta termina le corse alle ore 21.50. Una scelta illogica che continua a dimostrare l’incompetenza di chi si ostina a pensare di essere un passo avanti agli altri, di avere una visione, ma che in realtà si limita solamente a dei fantozziani spot”.

Zacco si concentra anche sulle richieste dei commercianti: “I commercianti hanno chiesto più volte di apportare le modifiche al percorso della navetta prevedendo il passaggio da Capo Gallo e da Partanna Mondello e di aumentare la fascia oraria delle corse almeno fino alla mezzanotte, ma senza essere ascoltati e continuando così, con l’aggravante della chiusura delle attività alle 00,30 i danni saranno irreversibili”.