Allarme Oms: viaggi e spostamenti, la variante Delta corre

In una settimana +10% di casi a livello mondiale

L’Oms lancia l’allarme per un aumento in una settimana del 10% dei casi di variante Delta in Europa dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti.

Dall’organizzazione mondiale della sanità parte un invito alla prudenza. La battaglia contro il Covid non è ancora fnita e se non “rimaniamo disciplinati”, dicono, c’è il rischio di una nuova ondata.

Nel frattempo in Italia i numeri sono ancora incoraggianti sul fronte Covid: calano vittime, ricoveri e terapie intensive. Tutti gli esperti, però, dicono che sarebbe un errore imperdonabile ritenere che il peggio sia passato.

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta e “questi dati sono rassicuranti”.

Per questo “è importante continuare la vaccinazione”: ha spiegato Marco Cavaleri, aggiungendo che il mix di vaccini (l’eterologa) dà “una buona risposta immunitaria e nessun problema di sicurezza”.