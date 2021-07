Asp Palermo: “Un successo la vaccinazione di prossimità”

PALERMO – I primi giorni di maggio l’Asp di Palermo ha avviato la vaccinazione di prossimità. I Comuni raggiunti dall’azienda sanitaria del capoluogo sono 53.

Fiera dell’iniziativa avviata è Daniela Faraoni, Direttore generale dell’Asp: “Anticipando i tempi abbiamo raggiunto i Comuni più lontani dal capoluogo, iniziando in un fine settimana di maggio da Contessa Entellina, Giuliana, Chiusa Sclafani, Bisacquino e Campofiorito la vaccinazione di prossimità per poi estendere l’intervento a tutti gli altri centri. La pandemia ha modificato l’organizzazione sanitaria spostandone il baricentro di intervento: non più un’organizzazione in attesa di ricevere il cittadino, ma una organizzazione che si muove alla ricerca della relazione con l’utente per prendersi carico di esso ed evitando quanto più possibile mobilità e quindi anche contatti e quindi anche possibili contagi”.

“L’adesione è stata, finora, buona, grazie, soprattutto, al grande lavoro fatto dai Sindaci che sono stati al nostro fianco in una straordinaria opera di sensibilizzazione. La gente ha dimostrato concretamente di gradire l’iniziativa come dimostrano gli esempi di Sclafani Bagni, Ustica, Isnello, Campofelice di Fitalia e Campofiorito che hanno tra le più alte percentuali di adesioni di over 60 in Sicilia”.

All’iniziativa hanno aderito i Medici di Medicina Generale e Continuità assistenziale, e Medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice Interforze.

I 53 Comuni finora raggiunti sono: Alia, Alimena, Aliminusa, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Carini, Castelbuono, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Lampedusa e Linosa, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Monreale, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Ustica, Termini Imerese, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate e Villafrati.

“È una squadra che lavora all’unisono per raggiungere prima possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge – ha detto Daniela Faraoni – l’esperienza maturata in questi giorni ci conferma che la gente preferisce non spostarsi per vaccinarsi. Ed in quest’ottica anche i punti vaccinali gestiti dall’Asp e distribuiti in tutta la provincia hanno risentito in maniera ridotta del recente calo di adesioni. Proseguiremo su questa strada, coinvolgendo quotidianamente altri Comuni nei quali, comunque, torniamo per somministrare anche le seconde dosi”.

Nel fine settimana, l’Asp di Palermo raggiungerà altri 3 nuovi Comuni: domani (sabato 3 luglio) Polizzi Generosa e Castellana Sicula, mentre domenica 4 Gangi. La somministrazione delle seconde dosi è stata programmata domani a San Mauro Castelverde, mentre lunedì 5 a Castronovo di Sicilia e Gratteri.